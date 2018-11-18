وزير البترول: إصدار لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية خلال 6 أشهر





أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم إقامة المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والذى سيقام من ٢٦ إلى٢٨ نوفمبر وذلك في دورته الخامسة عشر.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي والمنعقد في وزارة البترول ، أن المؤتمر سيشكل محورا هاما في انتعاش الثروات التعدينية وسيكون بوابة جاذبة للاستثمار في التنقيب والبحث عن الذهب في مواقع مصر





وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تعديل قانون الثروة المعدنية في كافة جوانبه التشريعية وذلك لضخ استثمارات مالية لتحويل مصر بوابة إقليمية جديدة في قطاع التعدين .





وأشار الوزير إلى انه سيتم إصدار لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية بعد ٦ شهور وذلك بعد دراستها وووضع بنودها جيدا حيث أنه يتم التنسيق مع المالية والاستثمار والصناعة والتجارة والمحليات في القانون بهدف لتشجيع المستثمرين للعمل في المناجم





واوضح الوزير أنه تم الاستعانة بمكتب استشاري عالمي للاستفادة من خبراتهم وووضع الخطة لدفع عجلة إنتاج التعدين إلى الأمام.





وأكد أن المؤتمر سيشارك فيه كثير من الدول العربية والغنية في مجال الثروات التعدينية بجانب مشاركة كبري الشركات العاملة في مجال التنقيب والمعدات في عمليات التنقيب عن التعدين









أكد المهندس طارق الملا وزير البترول ، أنه من الفترة ٢٠١٤ وحتي ٢٠١٨ ، لم تتضح استثمارات في التنقيب عن الذهب بالمناجم ما عدا منجم السكري مما يؤكد أن هناك عوائق كانت سببا وما زالت طاردة للمستثمرين في ضخ الاستثمارات .





واضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي والمنعقد في وزارة البترول، أن هذه العوائق تتبلور في وجود خلل في التشريعات القانونية والتنظيمية لقانون التعدين الحالي ومن ثما وجدنا ان تعديله السبيل الوحيد لجذب المستثمرين في العمل بالمناجم .





وأوضح الوزير أن تعديل القانون محل بحث ودراسة مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للاستفادة منهم في وضع بنود للقانون تشجع على الاستثمار وأبرزها بحث موقف الاتاوات واقتسام الإنتاج .



