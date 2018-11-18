عاجل.. انجلترا وكرواتيا بث مباشر في دوري امم اوروبا

البث المباشر مباراة انجلتر ضد كرواتيا | مشاهدة مباراة كرواتيا وانجلترا | كورة لايف اسبانيا

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موعد مباراة انجلترا وكرواتيا

مباراة انجلترا وكرواتيا تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات بي ان سبورت في تمام الساعة 16:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

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