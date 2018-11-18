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عاجل.. انجلترا وكرواتيا بث مباشر في دوري امم اوروبا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:04 م
عاجل.. انجلترا وكرواتيا بث مباشر في دوري امم اوروبا
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الفجر الرياضي
 

البث المباشر مباراة انجلتر ضد كرواتيا | مشاهدة مباراة كرواتيا وانجلترا | كورة لايف اسبانيا

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا – دوري الأمم الأوروبية، بث مباشر مباراة انجلترا وكرواتيا تشاهدونها عبر قناة بي إن سبورت ، مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية ، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

                      

موعد مباراة انجلترا وكرواتيا     

مباراة انجلترا وكرواتيا تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات بي ان سبورت في تمام الساعة 16:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

 

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شاهد البث المباشر لمباراة انجلترا وكرواتيا من هنـا :

 


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