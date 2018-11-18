رسلان: مجلس هليوليدو أتم إجراءات صحة عموميته

أكد المستشار رامي رسلان عضو مجلس ادارة نادي هليوليدو الرياضي وعضو المكتب التنفيذي، بأن المجلس أتم كافة الاجراءات التي أوجبها القانون واللائحة الاسترشادية للاندية لصحة انعقاد جمعيته العمومية المقرر لها السبت الموافق ٢٤ نوفمبر.

أكد المستشار رامي رسلان عضو مجلس ادارة نادي هليوليدو الرياضي وعضو المكتب التنفيذي، بأن المجلس أتم كافة الاجراءات التي أوجبها القانون واللائحة الاسترشادية للاندية لصحة انعقاد جمعيته العمومية المقرر لها السبت الموافق ٢٤ نوفمبر.

كما تم عرض جدول الأعمال متضمنا كافة البنود الواجب عرضها قانونيا، كما تتضمن عدد من الموضوعات و الإقتراحات التى طالب بها غالبية أعضاء النادى الحريصون على المصلحة العامة و الأصول الثابتة التاريخية بالنادى.

كما تم عرض جدول الأعمال متضمنا كافة البنود الواجب عرضها قانونيا، كما تتضمن عدد من الموضوعات و الإقتراحات التى طالب بها غالبية أعضاء النادى الحريصون على المصلحة العامة و الأصول الثابتة التاريخية بالنادى.

ويراهن المستشار رسلان علي وعي وحرص اعضاء النادي علي حضور الجمعية العمومية العادية كواجب أصيل علي كل عضو محب لمصلحة النادي، وممارسة حقه كعضو فى مناقشة كافة المقترحات المقدمة و بحثها، بالإضافة إلى رفض و عدم قبول اي بند لا جدوي منه فى تحقيق مطالب الغالبية وذلك لكون أعضاء الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل فى رسم سياسات النادي.