وزير البترول : التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع خطة واستراتيجية واضحة لقطاع التعدين المصرى





قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك دراسة عالمية تم أجراها من خلال مكتب استشارى عالمى متخصص فى التعدين ، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانتهاء قريبا من هذه الدراسة والخطة التى تتضمن وضع استراتيجية خاصة بهذا القطاع الواعد من أجل تحسين هذه الصناعة .









وأضاف وزير البترول خلال مؤتمر صحفى يعقد حاليا بمقر الوزارة ، ان السنوات الأربع الماضية شهدت عدم وجود استثمارات فى قطاع التعدين المصرى نتيجة بعض البنود التى تم وضعها فى قانون الثروة المعدنية ، مشيرا إلى أن هناك أعلى معدلات تنمية حدثت بقطاع الغاز وفقا لتقرير وزارة التخطيط .





وأضاف وزير البترول ، إنه سيتم تطبيق الخطة فور الانتهاء من تعديل قانون الثروة المعدنية .



