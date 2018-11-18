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وزير البترول : التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع خطة واستراتيجية واضحة لقطاع التعدين المصرى

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:56 م
وزير البترول : التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع خطة واستراتيجية واضحة لقطاع التعدين المصرى
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محمد صلاح الحج
 

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك دراسة عالمية تم أجراها من خلال مكتب استشارى عالمى متخصص فى التعدين ، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانتهاء قريبا من هذه الدراسة والخطة  التى تتضمن وضع استراتيجية خاصة بهذا القطاع الواعد من أجل تحسين هذه الصناعة .


وأضاف وزير البترول خلال مؤتمر صحفى يعقد حاليا بمقر الوزارة ، ان السنوات الأربع الماضية شهدت عدم وجود استثمارات فى قطاع التعدين المصرى نتيجة بعض البنود التى تم وضعها فى قانون الثروة المعدنية ، مشيرا إلى أن هناك أعلى معدلات تنمية حدثت بقطاع الغاز وفقا لتقرير وزارة التخطيط .

وأضاف وزير البترول ،  إنه سيتم تطبيق الخطة فور الانتهاء من تعديل  قانون الثروة المعدنية .

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