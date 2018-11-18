خالد حنفي : دعم المبادرات الشبابية ورواد الأعمال بمصر والدول العربية





أكد الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية اهتمام الاتحاد بدعم المبادرات الشبابية ورواد الاعمال بالتعليم والتدريب وتشجيع الشباب علي الابتكارات الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسة ومتناهية الصغر في مصر والدول العربية، مشيرًا إلى انه جاري التنسيق مابين اتحاد الغرف العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع للعمل علي توسيع الدعم لكافة شباب الوطن العربي للمساهمة في التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق منفعة وتطور المجتمع العربي.





جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية وخليفة خميس مطرعضو مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للعمل التعاون مابين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة فيما يهم الانشطة التجارية والاقتصادية العربية.





وقال إنه تم خلال الاجتماع بحث فاعليات للتعاون في اطار منظور عربي متكامل من خلال زيادة الانشطة التجارية واللوجيستية لامارة الفجيرة في مجال الصوامع والحبوب وغيرها نظرا لموقعها الاستراتيجي علي المحيط الهادي والتي يجعلها محورا هام للتجارة والغذاء عربيا ودوليا كما تم بحث استعراض الانشطة التجارية لغرفة تجارة الفجيرة والفرص الاستثمارية بالامارة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها عربيا.







