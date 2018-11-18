قبل ترويجها.. ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر بالبساتين (صور)

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط المدعو "طه.ع.ع.ع" سن 36 المسؤول عن ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة شارع أحمد قرني بدائرة قسم شرطة البساتين ومقيم شارع الزهراء بدائرة قسم شرطة البساتين لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالي: 1.250 طن لحوم مجمدة، 300 كيلو لحوم، 100 كيلو بوش "مخلفات لحوم"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي السياق نفسه، تم ضبط المدعو "محمد.س.م"، سن 35 المسؤول عن محل فرم لحوم كائن شارع الجراج بدائرة قسم شرطة البساتين ومقيم إهناسيا بني سويف لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مفرومة" مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية: 200 كيلو لحوم مفرومة، 190 كيلو لحوم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.