دعوى قضائية لمنع بيع مصنع الألبان المقام على 43 ألف متر بدمياط

طالب المحامى محمد الطرابيلي، بضرورة وقف بيع مصنع ألبان دمياط، وتطويره والاستفادة من إنتاجه، خاصة وأن المصنع مقام على مساحة 43 الف متر، وتطويره يعيد محافظة دمياط لريادة صناعة منتجات الألبان.



وقد أقام المحامى محمد الطرابيلي دعوى قضائية تحمل رقم ١٢٣٣لسنة ٦ق أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف المزاد الثانى لبيع مصنع البان دمياط وتم تأجيلها لجلسة 10 مارس القادم.



كما يذكر أنه سبق وتم وقف المزاد الاول لبيع المصنع بالدعوى ٩٧٥لسنة ٤ ق قضاء ادارى راس البر فى ديسمبر ٢٠١٥ ثم تكرر المزاد.