الرئيس السريلانكي يدعو إلى اجتماع لإنهاء الصراع على السلطة

دعا الرئيس السريلانكي ماثريبالا سيريسينا رؤساء الاحزاب إلى اجتماع الأحد لانهاء أزمة دستورية ناجمة عن عزله رئيس الوزراء.

وكان رئيس الدولة اقال فى 26 أكتوبر، وسط خلافات، رئيس الوزراء رانيل فيكيريميسينجى وعين مكانه الرئيس السابق فى الجزيرة ماهيندا راجاباكسى (2005-2015).

ويصف فيكيريميسينجى اقالته بأنها غير دستورية ويتمسك بالحكم فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 21 مليون نسمة يشكل البوذيون اكثريتهم، ويرفض إخلاء مقر اقامته الرسمى.



