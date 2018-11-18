عصير طبيعي خارق يمنع السرطان ويحمي القلب

يعتبر الرمان من الفواكه ذات الفوائد الصحية العالية للغاية، خاصة فيما يخص الجلد والشعر، فهو غني بمضادات الأكسدة، والألياف والبروتين والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والزنك والصوديوم. كما أنه غني بالفيتامينات خاصة "K" و"C" و"E".





فقد أثبتت الدراسات أن الرمان يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة والكبر، ويمنع تساقط الشعر ويقي من أمراض القلب والأنيميا والزهايمر، كما أنه يحسن عملية الهضم، ويقوي العظام ويحافظ على مستوى السكر بالدم، وكذلك المستوى المعتدل لضغط الدم. كما ثبت أن عصير الرمان يمنع تطور خلايا سرطان البروستات، إضافة إلى أنه يحمي الشرايين ويمنع تكون الجلطات.





وبحسب موقع "Organic Facts"، فإن عصير الرمان يعود بالنفع من خلال 9 خصائص:





1- يؤخر الشيخوخة: فعصير الرمان يؤخر ظهور علامات التقدم في السن والتجاعيد، وذلك لأنه يحفز إعادة تكون خلايا الجلد ويمنع ظهور تصبغات الجلد والبقع الداكنة.





2- يمنع سقوط الشعر: تناول عصير الرمان بشكل منتظم له تأثير السحر على الشعر. فهو يقوي بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقطه، كما أنه يضفي حيوية ولمعان على الشعر.





3- يحسن صحة القلب: فعصير الرمان معروف بأنه "عصير صديق للقلب"، نظراً لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تقلل مستوى الكوليسترول الضار وتزيد من مستوى الكوليسترول النافع، وتمنع الالتهابات في بطانة الأوعية الدموية، كما يقي من تكون الجلطات في الشرايين.





4- يقلل من الأنيميا: عصير الرمان مصدر جيد للحديد، لذا فهو يقضي على نقص الحديد في الجسم، ويقلل من الأنيميا، كما أنه يزيد من كريات الدم الحمراء في الجسم.





5- يساعد على الهضم: عصير الرمان يساعد في تسهيل عملية الهضم وانتظام عمل المعدة والأمعاء، كما أنه يعطي شعوراً بالشبع ويكبح نوبات الجوع.





6- يحسن صحة العظام: عصير الرمان يساعد في التخلص من أعراض الالتهابات ويقي من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.





7- يحسن ضغط الدم: يساعد عصير الرمان في تقليل ضغط الدم المرتفع ويحافظ عليه في مستوى قياسي.





8- يقي من السرطان: أثبتت الدراسات أن عصير الرمان يقي من العديد من الأورام السرطانية التي تصيب القولون والرئة والبروستات والصدر. فشرب كوب واحد من عصير الرمان يومياً أوقف تطور سرطان البروستات لدى الرجال، بحسب الدراسات.





9- يعالج الزهايمر: عصير الرمان مفيد جداً لصحة المخ، فهو يمنع التهاب الأعصاب التي تسبب تلف بالمخ، وتؤدي لظهور مرض الزهايمر، كما أنه يقوي الذاكرة.





إلا أن الأطباء لا ينصحون بالإكثار من عصير الرمان لمرضى السكري، نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر، فيمكن لمرضى السكري تناوله بانتظام لكن بكميات قليلة.



