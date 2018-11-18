ديسمبر وش السعد.. الأهلي يعلن عودة مواعيد معلول وآجايي ونجيب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سيكون جاهز للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في النصف الأخير من شهر ديسمبر.





وأضاف: «اللاعب يؤدى برنامجه التأهيلي بشكل جيد للغاية، والأمور تتحسن يومًا بعد يوم».





وأوضح أن علي معلول يؤدي برنامجًا تأهيليًا في «الجيم»، وتعقبه تدريبات الجري في الملعب بشكل يومي، خاصة بعدما بدأ تدريبات الجري خلال الأيام الثلاثة الماضية.





وأشار إلى أنه اطمأن من اللاعب على عدم شكواه من أية آلام عضلية بعد دخوله في الجري مؤخرًا، وفقًا لبرنامجه التأهيلي الذي تم وضعه؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.





وانتقل طبيب الأهلي للحديث عن محمد نجيب، مدافع الفريق الذي أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.





وأشار طيب الأهلي إلى أن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق ، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق منتصف شهر ديسمبر القادم.





وأضاف: اللاعب ينهي في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي على أن يعلن جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية منتصف الشهر القادم.





وأشار إلى أن اللاعب يسير بشكل طيب للغاية في تنفيذ برنامجه التأهيلي، مؤكدًا أن الأيام المقبلة تشهد وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدفع به في التدريبات الجماعية في الموعد السابق ذكره.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الاماراتي المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.



