اليوم.. "تربية عين شمس" تنظم المؤتمر الدولي لتنمية الطفولة المبكرة

ينظم مركز التميز التربوي، بكلية التربية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، المؤتمر الدولي الأول بعنوان "تنمية الطفولة المبكرة.. سد الفجوة ما بين النظرية والتطبيق"، وذلك في الفترة من ١٨: ١٩ نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

وقالت رشا كمال مدير مركز التميز التربوي، إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم تنمية الطفولة المبكرة وتحديد الطرق الأكثر فاعلية وتأثيرا لجذب الاستثمارات فى مجال تنمية ورعاية الطفولة المبكرة.