ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. "تربية عين شمس" تنظم المؤتمر الدولي لتنمية الطفولة المبكرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:39 م
اليوم.. تربية عين شمس تنظم المؤتمر الدولي لتنمية الطفولة المبكرة
طباعة
اية حمروشي
 

ينظم مركز التميز التربوي، بكلية التربية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، المؤتمر الدولي الأول بعنوان "تنمية الطفولة المبكرة.. سد الفجوة ما بين النظرية والتطبيق"، وذلك في الفترة من ١٨: ١٩ نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

 

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

 

وقالت رشا كمال مدير مركز التميز التربوي، إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم تنمية الطفولة المبكرة وتحديد الطرق الأكثر فاعلية وتأثيرا لجذب الاستثمارات فى مجال تنمية ورعاية الطفولة المبكرة.


المزيد عن: جامعة عين شمس الطفولة المبكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 1:20:01 PM