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تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية لسفر الأعضاء

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية لسفر الأعضاء
مجلس الجبلاية
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محمد الصو
 
قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تأجيل اجتماعه المقبل والمقرر له 28 نوفمبر الجاري، إلى وقت لاحق لعدم إمكانية انعقاده في الوقت الحالي.

يأتي ذلك لسفر كل من أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني، أعضاء المجلس لحضور ورش عمل بجمعية اللاعبين وورش الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويرغب أبوريدة في انعقاد الجبلاية بحضور جميع الأعضاء عقب الانتهاء من الانتخابات التكميلية والتي فاز بها أحمد شوبير على مقعد الرجل، ودينا الرفاعي على مقعد المرأة.

المزيد عن: هاني ابوريدة مجلس الجبلاية اخبار الرياضة اليوم اتحاد الكرة
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