أشهر السرقات أيام الاتحاد السوفيتي

قدم الخبراء قائمة لمكونات السيارات الأكثر طلبا بين اللصوص في زمن الاتحاد السوفياتي.

وكان من الصعب الحصول على قطع غيار للسيارات، أيام الاتحاد السوفيتي، فأدى هذا النقص إلى سرقة المكونات اللازمة، واشتهرت سيارات "واز" الروسية بين اللصوص، رغم محاولة أصحابها حمايتها، وفقا لـ"أوتو فزغلاد".

وأعد الخبراء قائمة من مكونات السيارات التي كانت الأكثر طلبا بين اللصوص في تلك الفترة.

وتمت سرقة الوقود من السيارات، في معظم الأحيان، ووقعت الإطارات عادة فريسة المتسللين، وطارد اللصوص المساحات والمرايا، وكان الخاطفون يأخذون معهم مقابض ناقلات الحركة، أثناء تواجدهم داخل السيارة، وكذلك أنظمة الصوت ومكونات أخرى.

واشتهر بين المكونات، التي كانت تسرق بشكل مستمر، قالب السيارة التي كان من الصعب الحصول عليها، ذلك الحين.

كما تمت إزالة النوافذ من السيارات، حيث قام اللصوص بسرقة النوافذ الخلفية من سيارات "واز 2107" أو "واز 2105"، وأخيرا، قام اللصوص في كثير من الأحيان بإزالة البطاريات وأغطية البخاخات ومفتاح التشغيل.