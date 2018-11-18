رئيس سموحة: النتائج أهم من المباديء في تغيير المدربين

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن تغيير الأجهزة الفنية للفرق عندما تهتز النتائج أمر ضروري يستوجب عدم الانتظار حتى نهاية الموسم.





وقال عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في عالم الرياضة التطبيق العملي أثبت أن النتائج أهم من المبادئ وهذا في العالم كله وليس في مصر، والدليل تغيير الأجهزة الفنية عندما تهتز نتائجها ولا تنتظر الأندية الكبيرة نهاية الموسم".





يذكر أن سموحة تعاقد مع طارق يحيى ليقود الفريق الأول لكرة القدم فنياً خلفاً لعلي ماهر.



