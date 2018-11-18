ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس سموحة: النتائج أهم من المباديء في تغيير المدربين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
رئيس سموحة: النتائج أهم من المباديء في تغيير المدربين
محمد فرج عامر
طباعة
محمد عبد الفتاح
 
أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن تغيير الأجهزة الفنية للفرق عندما تهتز النتائج أمر ضروري يستوجب عدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وقال عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في عالم الرياضة التطبيق العملي أثبت أن النتائج أهم من المبادئ وهذا في العالم كله وليس في مصر، والدليل تغيير الأجهزة الفنية عندما تهتز نتائجها ولا تنتظر الأندية الكبيرة نهاية الموسم".

يذكر أن سموحة تعاقد مع طارق يحيى ليقود الفريق الأول لكرة القدم فنياً خلفاً لعلي ماهر.

المزيد عن: فرج عامر علي ماهر سموحة الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 12:00:02 PM