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إحباط تهريب 70 ألف قرص "سولبادين" المخدر إلى داخل البلاد عبر ميناء سفاجا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
إحباط تهريب 70 ألف قرص سولبادين المخدر إلى داخل البلاد عبر ميناء سفاجا
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هبة عبد الحفيظ
 

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ، شرطة موانئ سفاجا، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية إلى داخل البلاد.

 

وتمكن قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحري من ضبط المدعو "السيد. م.ا"، مواليد 1975، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، والقادم للبلاد على متن عبارة قادمة من أحد الموانئ بإحدى الدول العربية إلى ميناء سفاجا البحري وبحوزته (عدد 69048 قرصا لعقار "سولبادين" من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد تهريبها والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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