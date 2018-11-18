رئيس قطاع الرعاية الأساسية بـ"الصحة" تحضر مؤتمر الطفولة المبكرة

انطلق صباح اليوم الأحد، مؤتمر "النهوض بتنمية الطفولة المبكرة.. سد الفجوة ما بين النظرية والتطبيق"، الذي ينظمه مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس، في فندق الماسة بمدينة نصر.





يحضر المؤتمر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس، نائباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، نائبًا عن وزيرة الصحة والسكان، وسحر مشهور، نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، بجانب رؤساء الجامعات والكليات والمجالس القومية والمسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية.





وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير مركز التميز التربوي: إنه من المقرر أن يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الأساليب التي يتم اتباعها في مجال تنمية الطفل ويُناقش خلال فعالياته أبرز نتائج الأبحاث التي تم تنفيذها عالمياً وأثرها في إثراء مجال تنمية ورعاية الطفولة المبكرة.





وشددت على استمرار مركز التميز التربوي في المشاركة الفعالة مع كافة المنظمات والجهات الحكومية التي تهدف الي دعم وتنمية الطفولة المبكرة.



