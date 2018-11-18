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قصر ثقافة المنيا ينظم حفلا للفنون الشعبية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
قصر ثقافة المنيا ينظم حفلا للفنون الشعبية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية
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احمد الخميسي
 
أقام قصر ثقافة المنيا، حفلا فنيا لدعم وتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، ضمن الفعاليات التي وجه بها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بهدف الترويج للمحافظة سياحيا وثقافيا، بحضور الدكتورة رانيا عليوة، مدير القصر، ووفد سياحي من أعضاء جمعية الشباب الدائم بالقاهرة لزيارة المعالم السياحية بالمحافظة، وعدد من أهالي المحافظة.

أوضحت مديرة قصر الثقافة، أن فرقة الفنون الشعبية بالقصر قدمت العديد من الفقرات الفنية ومجموعة من التابلوهات الاستعراضية التراثية والتي تشتهر بها المحافظة مثل " التحطيب - السحجة - البنت المنياوية".

كما تنظم المحافظة اليوم الاحد مارثون رياضي ضمن مهرجان " المنيا جميلة " بمنطقة بنى حسن الأثرية بمركز أبو قرقاص، وسيشمل المهرجان ايضا فعاليات لاعمال نظافة وتشجير وتجميل الى جانب فقرات خاصة بالفنون الشعبية، ضمن فعاليات المحافظة لدعم وتنشيط السياحة.

وكان محافظ المنيا قد قرر تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، لاعداد مقترح خاص بتنفيذ مجموعة من الفعاليات الخاصة بتنشيط السياحة بالمحافظة، من خلال انشطة وفعاليات غير تقليدية لجذب السائحين من شتى البلدان، حيث تعمل اللجنة على تلبية الدعوة التي اطلقها الدكتور حسين الزناتي، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، بالعمل على تنفيذ فعاليات ثقافية وسياحية للترويج لمعالم المحافظة، خاصة وأن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والتي تجعلها تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، في ظل عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية، مما ساهم في إنعاش الحركة السياحية وتدفق العديد من الجنسيات الأجنبية على المحافظة لزيارة معالمها المختلفة خلال الفترة الأخيرة.



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