دوليو الأهلي ينتظمون في التدريبات وأيمن أشرف يكتفي بالجري

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريب الفريق صباح اليوم الأحد بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأخير الذي شهد مواجهة تونس، في إطار منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام الكاميرون 2019.





وضم المنتخب الوطني الأول الرباعي محمد الشناوي وأيمن أشرف وصلاح محسن ومروان محسن.





وانضم صلاح محسن إلى معسكر المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لمواجهة تونس وديا اليوم، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول.





واكتفى أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.





وعاد أيمن أشرف من معسكر المنتخب الوطني الذي شهد خوض مباراة تونس أمس الأول في تصفيات أمم إفريقيا التي تقام الكاميرون 2019.





وخاض أيمن أشرف مرانا بدنيا في الجيم في إطار البرنامج الاستشفائي الذي يخضع بعد عودته من معسكر المنتخب.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.



