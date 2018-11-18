محطات في حياة الكاتبة "فاطمة يوسف العلي"

فاطمة يوسف العلي هي واحدة من أشهر الكاتبات الكويتيات، لقد قدمت العديد من الكتب المميزة، درست وحصلت على الليسانس من القاهرة عام 1987.





تمكنت من الحصول على دبلوم الآداب العربي من جامعة القاهرة و كان ذلك في عام 1989، بعدها التحقت بدار الراي العام الكويتية، ومنها إلى مجلة النهضة الأسبوعية، هذا بالإضافة إلى أنها تقلدت العديد من الوظائف الهامة و شاركت في العديد من الأمور المختلفة.





في عام 1969 تمكنت من الالتحاق بدار (الرأي العام) الكويتية و العمل بها، وبعد ذلك عملت بمجلة (النهضة) الأسبوعية، حيث تمكنت من التحرير فيها لعدة سنوات بشكل أسبوعي، وبالفعل تمكنت من معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والانتقادية والثقافية فيه، كما نشرت في جريدة (الديلي نيوز) تلك التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية.





انتقلت بعد ذلك لتعمل بجريدة (القبس) الكويتية في بداية صدورها، وعملت على الكتابة فيها بواقع مقالة شبه يومية بعنوان وكانت هذه المقالة بعنوان (كلمة تقال) واستمر لسنوات طويلة، بالإضافة إلى أنها كانت تشرف على الملحق الثقافي الأدبي الصادر عن دار القبس نفسها.





مسيرتها وعضوياتها

– تمكنت من إعداد و تقديم عدد من البرامج في الإذاعة والتلفزيون.

– عملت عضو برابطة الأدباء في الكويت، وتمكنت بعد ذلك من شغل وظيفة عضو اللجنة الثقافية.

– بعد ذلك اصبحت عضوا في جمعية الصحفيين الكويتية.

– كذلك عملت عضو في منظمة حقوق الإنسان.

– و عضو في اتحاد الصحفيين العالميين.

– كذلك كانت عضو مجلس إدارة و أحد مؤسسي الجمعية النسائية العربية.

– عملت عضو بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالكويت.





المؤتمرات التي شاركت بها

– مؤتمر نيروبي العالمي للمرأة.

– مؤتمر موسكو العالمي للمرأة.

– مؤتمرات الهند وغرب تونس.

– كذلك تمكنت من تمثيل الكويت في العديد من المؤتمرات في الوطن العربي.

– قامت بكتابة العديد من الأبحاث و الدراسات لأغلب المؤتمرات التي قامت بالمشاركة فيها.

– خدمت قضية المرأة عن طريق المساهمة في الحركة الثقافية في الكويت.





مؤلفاتها

– كتاب وجوه في الزحام، وهو عبارة عن قصة طويلة ، تم طباعتها في مطبعة حكومة الكويت في عام 1971م.

– قصة رجل عاش و لم يمت، وطبعت في مطبعة حكومة الكويت بوزارة الإعلام ، وذلك في عام 1983م.

– مجموعة قصص قصيرة باسم وجهها وطن ، و قد صدرت في عام 1995م ، و قد كتب عن هذه المجموعة العديد من الكتاب و النقاد.

– صورة المرأة في القصة الكويتية إبان مرحلة النفط، وهو عبارة عن دراسة مميزة تم اطلاقها في عام 1984.

– دماء على وجه القمر ، و هو عبارة عن مجموعة قصصية، وكان ذلك في عام 1999.

– تاء مربوطة وهي عبارة عن مجموعة قصصية، وكان ذلك في عام 2001.

– مجموعة سميرة و أخواتها، وهي مجموعة قصصية، وقد صدرت في عام 2005.

– دراسة الحراك الاجتماعي في الكويت، وكان ذلك في عام 2006.

– المرأة ساردة في الرواية العربية، وكان ذلك في عام 2014.



