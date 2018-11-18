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إسلام محارب يغيب عن تدريبات الأهلي استعدادا للوصل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
إسلام محارب يغيب عن تدريبات الأهلي استعدادا للوصل
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علي نبوي
 
غاب إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الأحد.

وتعرض محارب للإصابة في كاحل القدم أمس خلال مشاركته في ودية الفريق التي أقيمت أمام فريق شباب النادي بملاعب النادي بمدينة نصر، حيث غادر اللاعب في الشوط الأول متأثرا بإصابته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تغادر بعثة الأهلي إلى الإمارات بعد غد الثلاثاء.

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