حريق هائل يلتهم وحدة سكنية في قنا



وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد نشوب حريق هائل بوحدة سكنية بمدينة نجع حمادي شمال قنا، بسبب ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق، ومصرع صاحب الوحدة السكنية ونجله الصغير.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تسيطر قوات الحماية المدنية في قنا، على حريق نشب بوحدة سكنية بمركز نجع حمادي، شمال قنا،بسبب ماس كهربائي أدى إلى اندلاع الحريق.