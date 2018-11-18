الرئيس العراقي يغادر طهران متوجها للرياض فى زيارة رسمية

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الأحد، أن الرئيس برهم صالح غادر العاصمة الإيرانية (طهران) متوجها إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة رسمية بدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الرئاسة العراقية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن " صالح غادر إيران صباح اليوم فى ختام زيارة رسمية، متوجها إلى الرياض فى إطار زيارة رسمية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ".

وأضاف البيان أن "الرئيس صالح والوفد المرافق له أجرى يوم أمس السبت فى طهران عددا من اللقاءات والاجتماعات مع المرشد الأعلى آية الله على خامنئى ورئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحانى وكبار المسئولين الإيرانيين جرى خلالها التأكيد على أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين والشعبين بما يعزز المصالح المشتركة.