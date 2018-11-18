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اليوم.. انطلاق مؤتمر الطفولة المبكرة بجامعة عين شمس

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:10 ص
اليوم.. انطلاق مؤتمر الطفولة المبكرة بجامعة عين شمس
صورة أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
ينطلق اليوم الأحد، مؤتمر "النهوض بتنمية الطفولة المبكرة.. سد الفجوة ما بين النظرية والتطبيق"، الذي ينظمه مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس، في فندق الماسة بمدينة نصر.

يأتي المؤتمر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وجامعة عين شمس؛ وبالشراكة مع وزارات الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ويُشارك فيه وزيرا التعليم طارق شوقي، والتعليم العالي خالد عبدالغفار، بجانب نخبة كبيرة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من مختلف الوزارات والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى المهتمة بمجال تنمية ورعاية الطفولة والخبراء الاجانب وأصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال.

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