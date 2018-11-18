انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

أطلقت قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى، اليوم الأحد، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى الجانب الأيسر من قضاء "الشرقاط" ضمن قطاع عمليات محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكر إعلام الحشد- فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء العراقية /نينا/- أن قوة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت صباح اليوم فى عملية تطهير واسعة فى جزر كنعوص، جزيرة الحلو، منطقة سديرة، ضفاف نهر دجلة فى أيسر قضاء الشرقاط.

وأضاف البيان أن القوات المشتركة قتلت عددا من عناصر داعش ودمرت أوكارهم، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى تعقب فلول داعش فى إطار استراتيجية لإنهاء أى وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش، وتأمين المناطق ضمن قطاع عمليات صلاح الدين.