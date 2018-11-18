ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية
الجيش العراقي
طباعة
وكالات
 

أطلقت قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى، اليوم الأحد، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى الجانب الأيسر من قضاء "الشرقاط" ضمن قطاع عمليات محافظة صلاح الدين وسط العراق.

 

وذكر إعلام الحشد- فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء العراقية /نينا/- أن قوة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت صباح اليوم فى عملية تطهير واسعة فى جزر كنعوص، جزيرة الحلو، منطقة سديرة، ضفاف نهر دجلة فى أيسر قضاء الشرقاط.

 

وأضاف البيان أن القوات المشتركة قتلت عددا من عناصر داعش ودمرت أوكارهم، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى تعقب فلول داعش فى إطار استراتيجية لإنهاء أى وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش، وتأمين المناطق ضمن قطاع عمليات صلاح الدين.

 

المزيد عن: ملاحقة فلول داعش عملية أمنية صلاح الدين العراق الجيش العراقي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 10:20:02 AM