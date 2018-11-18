هل يحق لـ"الأرملة" أخذ جميع الأشياء بالمنزل بعد وفاة زوجها؟

عرضت الصفحة الرسمية لدار لمجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، سؤال "توفي الزوج فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟"، واجابت لجنة الفتوى عليه على النحو التالي:-



