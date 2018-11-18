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هل يحق لـ"الأرملة" أخذ جميع الأشياء بالمنزل بعد وفاة زوجها؟

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
هل يحق لـالأرملة أخذ جميع الأشياء بالمنزل بعد وفاة زوجها؟
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عرضت الصفحة الرسمية لدار لمجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، سؤال "توفي الزوج فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟"، واجابت لجنة الفتوى عليه على النحو التالي:-

للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها كما أن لها ميراثها من زوجها الثُمن إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها، والرُّبع إن لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها. قال تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)} (النساء: 12).
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