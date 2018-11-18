إيهاب لهيطة يكشف كواليس علاقة "أجيري" بلاعبي منتخب مصر

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، إن مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة لم يتحدثوا معه بشأن خوض لقاء النيجر في تصفيات أمم إفريقيا بدون لاعبي الأهلي لاتاحة الفرصة أمام المارد الأحمر لخوض مؤجلاته في الدوري العام.





وقال "لهيطة" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": "لم يتم إخطارنا بخوض لقاء النيجر في تصفيات أمم إفريقيا بدون لاعبي الأهلي".





وواصل: "لا أعرف هل تم مناقشة الأمر من قبل مسؤولي اتحاد الكرة أم لا حتى الآن، ولكن لم يتم إخطارنا بأي شيء حول هذا الأمر".





وأكمل: "علاقة المدرب المكسيكي خافيير أجيري مع لاعبي المنتخب الوطني جيدة للغاية على خير ما يرام، والمدير الفني يحرص على مصافحة كل لاعب بعد كل مباراة وتقديم التحية له ".





وضمن المنتخب الوطني التأهل لنهائيات إمم إفريقيا برفقة المنتخب التونسي، حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 12 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني.