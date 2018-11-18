عاجل - السعودية | الدفاع المدني: تشكيل لجنة مختصة لبحث أسباب ومعالجة حفرة "ساجر"

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد الاسباب وطرق المعالجة.



وكان الدفاع المدني طالب المواطنين في وقت سابق اليوم، بالحيطة والحذر، أثناء التنزه في المزارع والأماكن البرية، وعدم لتعامل مع المغارات والحفر التي تنتج عقب هطول الأمطار وجريان السيول.







تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.أوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل "تويتر"، السبت، إن مدني "ساجر" باشر بلاغًا عن هبوط أرضي في مزرعة تسبب في ظهور حفرة عميقة، وقد عمل على تأمين الموقع.تم تشكيل لجنة من عدة جهات مختصة؛ لبحث ومعرفة أسباب ظهور حفرة عملاقة داخل مزرعة في "ساجر" بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، وسبل معالجتها.