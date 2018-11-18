خالد صديق: إنفاق 14 مليار جنيه على تطوير العشوائيات منذ 2014



وأشار "صديق"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مشروع الأسمرات تكلف 1،4 مليار جنيه، ومشروع المحروسة 900 مليون جنيه، ومشروع روضة السيدة 340 مليون جنيه، منوهًا بإن إجمالي ما تحمله الصندوق من تكلفة التطوير بلغ 8 مليارات جنيه.



وأضاف أن المواطن لا يتحمل أي تكلفة في البناء فقط يدفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، معقبا: "المواطن مبيدفعش ولا جنيه، وبيستلم الوحدة السكنية مفروشة".



قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق العشوائيات، إن إجمالي ما تم انفاقه على تطوير العشوائيات منذ 2014 وحتى الآن تجاوز 14 مليار جنيه.