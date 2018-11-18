قوات الاحتلال تطلق النار علي مزارعين فلسطينيين فى غزة



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية وصيادي الطيور الموسمية بمنطقة السناطي في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقامت قوات الاحتلال، باطلاق نار من الرشاش الآلي شرق جحر الديك شرق جنوب مدينة غزة باتجاه رعاة الاغنام والمزارعين.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المنطقتين.

وقامت قوات الاحتلال، باطلاق نار من الرشاش الآلي شرق جحر الديك شرق جنوب مدينة غزة باتجاه رعاة الاغنام والمزارعين. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية وصيادي الطيور الموسمية بمنطقة السناطي في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.





أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين وصيادي العصافير ورعاة الأغنام على الحدود الشرقية لقطاع غزة.