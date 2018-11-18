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الصين تقدم ضمانات للدول المتعاونة معها

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:56 ص
الصين تقدم ضمانات للدول المتعاونة معها
الصين - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن كل الدول المتعاونة معها في مختلف المجالات الاقتصادية لن تتأثر سياسيا أو اقتصاديا بمجرد التعاون مع الصين.

 

وجاء تصريح وزارة الخارجية الصينية ردا على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية هوا تشوان بينغ "إن التعاون مع الصين سيؤدي إلى رفع مستوايات وقدرات الدول المتعاونة".

 

وأضاف قائلا "إن بناء علاقات اقتصادية مع الصين هو ضمانة لعلاقات وازنة وايجابية للطرفين حيث أنها ستقوم بزيادة التنمية المستقلة في هذه الدول وتحسن معيشة المواطنين والشعوب على حد سواء".

 

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة لن تغير نهجها تجاه الصين إلا بعد أن تعدل بكين سياساتها التجارية. وجاء تصريح بنس خلال كلمة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في بابوا غينيا الجديدة.

 

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