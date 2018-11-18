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لحظة بلحظة.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية اليوم الأحد في جميع البنوك

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية اليوم الأحد في جميع البنوك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها، خدمة متابعة أسعار العملات العربية والعالمية في جميع البنوك المصرية لحظة بلحظة.

وتقوم البوابة يوميًا بنشر بيان بأسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنية المصري، الدولار الأمريكي، ريال سعودي، ين ياباني، جنيه سوداني، دينار كويتي، يورو.

الجدول التالي يوضح أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في جميع البنوك اليوم

يرجى ملاحظة أن الأسعار الواردة في هذه الصفحة تمثل الأسعار الرسمية للبنك المركزي و التي قد تختلف عن أسعار الدولار في السوق السوداء.

المزيد عن: يورو ين ياباني ريال سعودي دينار كويتي جنيه سوداني الدولار الأمريكي الجنية المصري أسعار العملات
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