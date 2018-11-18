أبرز ما جاء في معرض "سيما" الدولي لاكسسوارات السيارات

انطلقت فاعليات معرض "سيما" الذي يعقد سنويا في مدينة لاس فيغاس الأميركية لعرض اكسسوارات السيارات، بحسب صحيفة الشرق الوسط اللندنية.





وتظهر في المعرض كل فئات السيارات بتعديلات تشمل التصميم الخارجي والمحركات وأنابيب العادم والأضواء، ولا يقتصر الأمر على الفئات الفاخرة فقط، بل تشمل المعروضات أيضاً بعض الشاحنات والسيارات الصغيرة.





ويمكن التعرف علي أبرز النماذج التي عرضت في المعرض هذا العام من خلال التالي :





شركة "شيفروليه" عرضت نموذجا تجريبياً لسيارة "كامارو كوبو كهربائية" بها الكثير من معالم المستقبل مثل توفير القدرة الكهربائية الفائقة للرحلات الطويلة عن طريق بناء البطاريات في وحدات متكاملة يمكن زيادتها وفق الحاجة.





وتطلق الشركة عن هذا النموذج اسم "إي كوبو" وهو يعمل بتقنية جديدة اسمها " Electric Crate Concept" وتشمل مواصفات السيارة بطاريات بطاقة 800 فولت.





وتأتي هذه السيارة في الاحتفال بنصف قرن على إنتاج سيارات كامارو كوبو، ولن تنتج الشركة منها سوى 69 سيارة فقط تصل إلى الأسواق في عام 2019.





وظهرت في المعرض أيضا سيارة دودج سوبر تشارجر بتصميم كلاسيكي يعود لعام 1968 بمحرك قدرته ألف حصان من نوع هيمي "هيليفانت 426" سعة سبعة لترات بثماني أسطوانات مع شاحن سوبر وناقل يدوي بست سرعات، المحرك الهائل من صنع شركة "موبار" وهو مصنوع من الألومنيوم ويوفر قدرة ألف حصان.





وتعد السيارة تجريبية لاستعراض قدرة المحرك واستعادة الشكل التقليدي للسيارة مع التفوق في القوة المجردة لسيارة عضلات كلاسيكية. ويمكن لأصحاب السيارات الكلاسيكية تركيب هذا المحرك الجديد فيها، كما يفتح باب طلب هذه المحركات بداية من عام 2019.





وقدمت "فورد" عدة سيارات معدلة منها أحدث موديل لطراز جي تي الرياضي، هذه المرة نموذج رمادي اللون بمرايا برتقالية مصنوع من ألياف الكربون بالكامل لخفض الوزن، بالإضافة إلى نموذج موستانغ "بيسيموتو" بمحرك تصل قدرته إلى 900 حصان، وكان النموذج أحد ثمانية نماذج لسيارات موستانغ عرضتها الشركة في "سيما".





وكان من بين النماذج الأخرى سيارة معدلة برسم ثعبان على غطاء المحرك اسمها "كنغ كوبرا"، وهي تستعيد ذكرى سيارة أنتجتها الشركة بالاسم نفسه في عام 1978، وأدخل القسم الرياضي في الشركة بعض التعديلات على المحرك وعلى التصميم الخارجي.





ومن المجموعة اليابانية ظهرت سيارات معدلة مثل نيسان "جي تي آر نيسمو – إن اتاك" كان تصميمها من أجل تحقيق أرقام قياسية على حلبة نوربرغرنغ الألمانية، وجرت على السيارة تعديلات على نظام التعليق والتصميم الخارجي، وهي معدة للانطلاق على طرق السباقات ولكنها أيضاً صالحة للطرق.





ومن "نيسان" أيضاً جرى عرض نموذج رياضي "370 زد" مزود بمحرك سعته ثلاثة لترات بست أسطوانات مستعار من إنفينيتي "كيو 60".





وقدمت "مازدا" نموذجا تجريبيا مكشوفا من "إم إكس 5" يستعيد تصميم الخمسينيات مع تعديلات لخفض الوزن وتجهيز داخلي بجلود بخياطة يدوية.





وعرضت "لكزس" طراز "آر سي 350 إف سبور"، وهي تأتي أقل ارتفاعا من الطراز العادي بلون معدني برونزي وإضاءة زرقاء تحتها.





وقدمت "هوندا" من جانبها سيارة للأطفال مصنوعة من ألياف الكربون بمحرك كهربائي صغير.





وفي معرض هذا العام كان العامل المشترك بين معظم التعديلات التي أجريت على السيارات والشاحنات هو البحث عن المزيد من القدرة والسرعة، وحتى في النماذج الكهربائية التي قدمتها عدة شركات ومنها "شيفروليه كامارو كوبو" كانت القدرة الفائقة هي الفكرة السائدة حتى لنموذج "إي كوبو" الكهربائي.





وكشف المعرض عن اهتمام كبير بسوق إكسسوارات السيارات حتى من الصانعين أنفسهم الذين وفروا خيارات أصلية للمستهلك.





وكان الملاحظ أيضاً أن التعديلات الجذرية شملت الشاحنات أيضاً من مختلف الأشكال والأحجام.





ويبدو من حجم معرض هذا العام أن مستقبل سوق الإكسسوارات وتعديلات ما بعد الصنع يتجه إلى انتعاش بعكس معارض السيارات التقليدية.





كما يوفر فرصة لكي تحتل صناعة لوازم السيارات صدارة العرض بدلاً من وجودها الخفي في الصالات الخلفية في معارض السيارات التقليدية.



