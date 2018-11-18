عاجل - السعودية | قوات الطوارئ الخاصة تطيح بالجاني في حادث إطلاق النار بالطائف





واخترقت 7 رصاصات مقدمة سيارة الإسعاف، التي كانت تنقل شقيقه للمستشفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وحالتهما مستقرة، وتم تنويمهما تحت الملاحظة الطبية بعد استقرار حالتهما.



وجرى التنسيق مع قوات الطوارئ الخاصة للقبض على "الجاني" الذي يعدّ من أرباب السوابق وعليه قضايا سابقة، حيث كان يطلق النيران بشكل عشوائي، وتم فجر أمس السبت اقتحام المنزل الذي يتحصن بداخله وإلقاء القبض عليه.



ويتولى مركز شرطة الحوية والنيابة العامة بالطائف، التحقيق في مجريات وأسباب القضية بحكم الاختصاص، في انتظار شفاء وخروج المصابين من المستشفى، ولايزال الجاني رهن التوقيف والتحقيق قبل إحالته للمحكمة الشرعية.





تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.تحقق شرطة محافظة الطائف، ممثلة في مركز شرطة الحوية وبالتنسيق مع النيابة العامة، اليوم الأحد، مع مواطن 36 عامًا، أقدم على إطلاق 22 طلقة نارية من سلاح رشاش أحدها أصابت رجل أمن "رئيس رقباء" بالدوريات الأمنية، وأصاب شقيقه في ركبته، وأطلق 7 طلقات في سيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر.وتبلغت الجهات الأمنية المختصة، مساء الجمعة الماضية، بأنَّ مواطنًا أصيب بطلق ناري في قدمه بحي مثملة شمال محافظة الطائف؛ وأنَّ الجاني الذي تسبَّب في إصابته هو شقيقه ويهدده بالقتل مستخدمًا سلاح رشاش.وباشرت الدوريات الأمنية الحادث؛ حيث تحصن "الجاني" داخل منزله، وكان قد أطلق على شقيقه أكثر من 8 طلقات أحدها أصابته في ركبته، وأثناء حضور إسعاف الهلال الأحمر لإسعاف المصاب "شقيقه" خرج مرة أخرى وأمطر الحضور بوابل من الرصاص، حيث أصيب رجل أمن من الدوريات الأمنية بالطائف برتبة "رئيس رقباء" في الرأس من شظية إحدى الطلقات.