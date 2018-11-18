محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي لمدينة المستقبل



وقد شملت جولة محافظ الإسماعيلية، متابعة الأعمال والتشطيبات التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بطريق الدائرى بورسعيد – الإسماعيلية والمدخل الشمالى للمدينة بمنطقة عز الدين ومتابعة أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الانارة والكشافات واستبدالها بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد اللواء حمدي عثمان، ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل مشيرا الى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجي الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حت تظل فى أبهى وأجمل صورة على الدوام.

وقد شملت جولة محافظ الإسماعيلية، متابعة الأعمال والتشطيبات التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بطريق الدائرى بورسعيد – الإسماعيلية والمدخل الشمالى للمدينة بمنطقة عز الدين ومتابعة أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الانارة والكشافات واستبدالها بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.

تابع اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عمليات اصلاح وصيانة خط مياه الشرب الرئيسى بقطر 600 ملى متر المغذى لمدينة المستقبل السكنية والمنطقة الحرة الاستثمارية ومتابعة أعمال اصلاح الخط والتى تم تنفيذها تحت اشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة.