تدشين الكاتدرائية وسط حضور مكثف من أعضاء المجمع المقدس (صور)

بدء صلوات تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور مكثف من أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة القبطية.



حيث صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الشكر التي تبدأ بها جميع الصلوات الليتورجية (الطقسية) في الكنيسة القبطية وشارك قداسته في صلاة الشكر أصحاب النيافة الآباء المطارنة الأنبا باخوميوس والأنبا أنطونيوس والأنبا ويصا.



وصلى ضمن صلوات تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، "الأواشي السبع الكبار" وهي عبارة عن صلوات وطلبات لأجل مختلف الظروف والأحوال التي يمر بها أبناء الكنيسة، وهي أواشي المرضى والمسافرين والزروع والرئيس والراقدين والقرابين والموعوظين.