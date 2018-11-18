أبرزها "عطل مفاجئ بالفيس بوك استمر لساعات".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فضلًا عن عودة فيس بوك للعمل بشكل منتظم بعد عطل مفاجئ لعدة ساعات.





البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الخاص بها بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها.





ودخل البابا إلى الكاتدرائية، وبرفقته أعضاء المجمع المقدس للكنيسة واستقبله خورس الكلية الإكليريكية بلحن "إفلوجيمينوس" قبل أن تبدأ صلوات التدشين.





وبدأ القداس بحضور أعضاء المجمع المقدس وجمع كبير من الكهنة والشعب، حيث بدأ التوافد منذ الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.





عودة فيس بوك للعمل بشكل منتظم بعد عطل مفاجئ لعدة ساعات

وعاد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للعمل بشكل منتظم مجددا، بعد ساعات من حدوث عطل فني تعذر معه تصفح الموقع، ومشاهدة الأخبار وقصص المستخدمين.





وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، قد فوجئوا بعطل بالموقع صباح اليوم الأحد، منعهم من تصفحه بشكل عادي.





واختفت واجهة الموقع ولم يظهر خلالها القصص الشخصية والإخبارية، واستمر العطل لمدة تجاوزت الساعتين، إلا أنه عاد للعمل بشكل جيد.





تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمطار القاهرة

بينما تعطلت صباح اليوم الأحد، أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنى الركاب رقم 2 و 3 ومبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة بسبب وجود عطل فني في قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي المتعاقد عليه ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار(check in) .





وقالت وزارة الطيران المدني، إنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مكون من جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب، وتعتذر سلطات مطار القاهرة عن أي تأخير.





المرصد السوري يعلن مقتل العشرات من داعش في غارات شرقي سوريا

وعلى الصعيد العربي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 36 شخصًا على الأقل من أفراد عائلات مسلحى تنظيم داعش الإرهابي جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكيًا على آخر جيب تحت سيطرة التنظيم شرقى سوريا، وذلك في الوقت الذي نفى فيه التحالف أمس صحة التقارير التي تحدثت عن إصابة مدنيين في هذه الغارات.





وقال المرصد، إن 17 طفلًا من عائلات التنظيم قتلوا في هذه الغارات التي استهدفت قرية أبو الحسن الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور.





وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب بمقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.



