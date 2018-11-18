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"الطيران" تكشف عن تفاصيل تعطل إنهاء إجراءات سفر الركاب بالمبنيين ٢ و٣

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
الطيران تكشف عن تفاصيل تعطل إنهاء إجراءات سفر الركاب بالمبنيين ٢ و٣
مطار القاهرة الدولي - أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
تعطلت صباح اليوم، أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنيي الركاب رقم ٢ و٣ ومبنى الرحلات الموسمية، بسبب وجود عطل فني في قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي، المتعاقد عليه ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار (check in). 

وتم تشكيل فريق عمل مكون من جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب.

وتعتذر سلطات مطار القاهرة عن أي تأخير قد تسبب لهم.
المزيد عن: وزارة الطيران مبنى الركاب رحلات تقديم تسهيلات الطيران
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