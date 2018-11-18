"الطيران" تكشف عن تفاصيل تعطل إنهاء إجراءات سفر الركاب بالمبنيين ٢ و٣

تعطلت صباح اليوم، أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنيي الركاب رقم ٢ و٣ ومبنى الرحلات الموسمية، بسبب وجود عطل فني في قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي، المتعاقد عليه ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار (check in).





وتم تشكيل فريق عمل مكون من جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب.



