محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة في مبنى ديوان عام المحافظة

استقبل محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم الان الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة فى مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة القوى العاملة وجامعات المنصورة والدلتا وأكاديمية النيل والسلاب في مجالات التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمشروعات الخاصة وريادة الأعمال وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على ممارسة العمل الخاص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المؤسسات بمحافظة الدقهلية.



وكان فى مراسم استقبال الوزير وكيل وزاره القوي العاملة احمد القللي ومسئولي الادارات علي مستوى المحافظة.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أهمية زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة بعد أن أصبحت مركز اهتمام مختلف الوزارات.



يذكر ان برنامج الزيارة يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة القوى العاملة وجامعة المنصورة والدلتا ومعهدي النيل والسلاب، تدريب الطلاب خلا فترة الدراسة علي المهن الفنية لتشجيعهم علي تقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الافكار الحديثة وريادة الأعمال.