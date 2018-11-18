لويس إنريكي يدافع عن دي خيا

قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، إنه من الظلم توجيه الانتقادات فقط لدي خيا، وذلك عقب الخسارة الخميس الماضي أمام كرواتيا 2-3، ضمن المجموعة الرابعة للمستوى الأول بدوري الأمم.





وقال إنريكي في تصريحات عشية المباراة الودية التي يحتضنها ملعب "غران كاناريا" بين إسبانيا والبوسنة: "دي خيا تعرض لانتقادات شديدة، ولكن تحميل لاعب واحد كل هذه المسؤولية أمر غير منصف".





وأضاف المدرب: "كرة القدم لعبة جماعية، وعندما يستقبل أي حارس مرمى الأهداف فإن الكرة يجب أن تصل إليه متخطية جميع الخطوط.. أليس على الباقين الدفاع؟".





وأوضح المدرب أنه "يتقبل الانتقادات لأنها، حسب رأيه، جزء من كرة القدم، ويجب التعايش معها، بينما رفض تقديم تحليل فردي لأداء كل لاعب، مثل حالة الحارس دي خيا، الذي صارت علامات استفهام حول أدائه مجدداً في مباراة كرواتيا".





وأكد بنبرة حازمة: "لن أقيم اللاعبين بشكل علني، سأدافع عنهم طوال الوقت لأني في النهاية من اختارهم للانضمام".





وحول غياب سيرجيو راموس عن مباراة الغد، أوضح أنه "انضم للمعسكر وهو يشكو من آلام في العضلة الضامة".





كما تحدث مدرب برشلونة السابق عن تكريم النجم المعتزل ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، دافيد سيلفا، خلال مباراة الغد، وقال في هذا الصدد: "لم أتحدث معه عندما اتخذ قرار الاعتزال، أتفهم موقفه، ولن أتحدث عن افتراضات"، في إشارة إلى إمكانية اعتماده على صاحب الـ32 عاماً في حالة عدم اتخاذه لقرار الاعتزال".





وعلى الرغم من الخسارة أمام كرواتيا، إلا أن إنريكي شدد على أن "الحالة المعنوية جيدة للفريق، معتبراً أن تجربة البوسنة غداً ستكون ممتعة للغاية".





وأشار إنريكي إلى أنه "سيمنح الفرصة للاعبين الذيم لا يشاركون بصفة مستمرة، لاسيما وأنها ستكون المرة الأخيرة التي سيتجمع فيها المنتخب حتى مارس المقبل".





وبعد الخسارة أمام كرواتيا، ما زالت إسبانيا، التي أنهت جميع مواجهاتها، تحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وتبتعد بفارق نقطتين فقط عن إنجلترا وكرواتيا اللتين ستلتقيان اليوم الأحد على ملعب ويمبلي في مباراة مرتقبة بختام المجموعة.





وفي حالة فوز أي من المنتخبين باللقاء، سيتأهل مباشرة لنصف النهائي، بينما سيهبط الآخر للمستوى الثاني، أما في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل، فستتأهل إسبانيا لنصف النهائي، بينما سيهبط رفاق النجم لوكا مودريتش للمستوى الثاني.



