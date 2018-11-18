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المنتخب السعودي يعلن حجم إصابة "الشهراني"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:12 ص
المنتخب السعودي يعلن حجم إصابة الشهراني
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متابعات
 
كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، عن إصابته في العضلة الأمامية للفخذ.

وتعرض الشهراني للإصابة خلال لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره اليمني ودياً، مساء الجمعة والذي فاز به المنتخب السعودي 1-0.

ولم يحدد المنتخب الوطني مدة غياب الشهراني عن الملاعب حيث اكتفى بذكر نوع الإصابة في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" حيث جاء فيها: "كشفت الفحوصات التي أجريت لمدافع المنتخب الأول ياسر الشهراني عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب بنظيره اليمني".

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