عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران يضربون عن العمل

بدأ عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران إضرابا عن العمل، السبت، بسبب عدم دفع رواتبهم، داعين لتأميم الشركة المتداعية، حسب ما أعلنت وكالة إيلنا الإيرانية شبه الرسمية.

ونشرت الوكالة صورة لتجمع عمال مطحنة "هافت تابه" لقصب السكر في مدينة شوش جنوب غرب إيران، تظهر نساء يسرن مع أطفالهن وقد حملت إحداهن لافتة تقول "نحن جوعى".

ويوظّف المصنع الذي تم إنشاؤه في عام 1962 نحو 4 آلاف عامل.

ونظم العمال عدة مسيرات، في وقت سابق، احتجاجا على تأخر الرواتب وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير 2016، لكن الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعانيها إيران.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عددا من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد، خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

وأعادت الولايات المتحدة، 5 نوفمبر، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.