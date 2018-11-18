ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران يضربون عن العمل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:23 ص
عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران يضربون عن العمل
عمال أقدم مصنع قصب سكر
طباعة
وكالات
 

بدأ عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران إضرابا عن العمل، السبت، بسبب عدم دفع رواتبهم، داعين لتأميم الشركة المتداعية، حسب ما أعلنت وكالة إيلنا الإيرانية شبه الرسمية. 

 

ونشرت الوكالة صورة لتجمع عمال مطحنة "هافت تابه" لقصب السكر في مدينة شوش جنوب غرب إيران، تظهر نساء يسرن مع أطفالهن وقد حملت إحداهن لافتة تقول "نحن جوعى".

 

ويوظّف المصنع الذي تم إنشاؤه في عام 1962 نحو 4 آلاف عامل.

 

ونظم العمال عدة مسيرات، في وقت سابق، احتجاجا على تأخر الرواتب وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير 2016، لكن الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعانيها إيران.

 

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عددا من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد، خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

 

وأعادت الولايات المتحدة، 5 نوفمبر، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

المزيد عن: عمال أقدم مصنع قصب سكر الاضراب عن العمل اقدم مصنع سكر إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 8:40:15 AM