الليلة.. أمينة خليل ضيفة عمرو أديب في "الحكاية"
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:30 ص
تحل الليلة الفنانة أمينة خليل، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية".
وتتحدث "أمينة" عن كواليس مشوارها الفني، ومسلسل "ليالي أوجيني" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، كما من المنتظر أن تكشف النقاب عن خطواتها الفنية المقبلة.
يذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة "إم بي سي مصر".
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