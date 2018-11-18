ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الليلة.. أمينة خليل ضيفة عمرو أديب في "الحكاية"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:30 ص
الليلة.. أمينة خليل ضيفة عمرو أديب في الحكاية
طباعة
 

تحل الليلة الفنانة أمينة خليل، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية". 

وتتحدث "أمينة" عن كواليس مشوارها الفني، ومسلسل "ليالي أوجيني" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، كما من المنتظر أن تكشف النقاب عن خطواتها الفنية المقبلة.

يذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة "إم بي سي مصر". 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما امينة خليل ام بي سي الفجر الفني الحكاية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
-
x
13:30
-
السودان
إثيوبيا
-
x
15:00
-
غانا
توجو
-
x
18:00
-
الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 8:40:01 AM