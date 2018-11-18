الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الأضخم ميزانية في مصر

تصدر الأهلي الأندية المصرية في ميزانية عام 2018، بعد اقترابها من مليار و300 مليون جنيه مصري.





وكشفت ميزانية الأهلي أن الإجمالي العام لها، يصل إلى مليار و294 مليونًا و126 ألفًا و760 جنيهًا.





كما كشفت الميزانية عن وجود فائض في نشاط النادي، يقدر بـ402 مليون و959 ألفًا و797 جنيهًا، مقابل 204 ملايين و10 آلاف و462 جنيهًا لعام 2016.





وأوضحت وجود فائض في نشاط كرة القدم، يقدر بـ24 مليونًا و574 ألفًا و469 جنيهًا.





وأشارت الميزانية إلى أن إيرادات النشاط بشكل عام، وصلت إلى 579 مليونًا و238 ألفًا و202 جنيه.



