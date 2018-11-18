عرض ملصقات إعلانية نادرة لميكي ماوس في مزاد بلندن

طرحت في لندن سبعة ملصقات إعلانية قديمة نادرة للشخصية الكارتونية الشهيرة ميكي ماوس في مزاد حيث من المتوقع بيعها بآلاف الدولارات خلال هذا المزاد الذي يتزامن مع مرور 90 عاما على أول ظهور لهذه الشخصية في فيلم.





وعرضت الملصقات السبع التي تعود للثلاثينات والأربعينات يوم الجمعة في معرض تذكاري نظمته مؤسسة ديزني.





وستعرض الملصقات للبيع في مزاد لمؤسسة سوذبيز على الانترنت يستمر حتى 26 نوفمبر تشرين الثاني.





وتشير قائمة للأسعار وردت في بيان من شركة وولت ديزني بالمملكة المتحدة وأيرلندا إلى أن الملصقات قد تباع في المجمل بأكثر من 130 ألف جنيه (165 ألف دولار)





وقال بروس مارشانت مستشار سوذبيز لملصقات الأفلام لرويترز ”نتوقع اهتماما كبيرا.. هناك هواة جماع التذكارات الذين يجمعون ملصقات الشخصيات الكارتونية من كل أنحاء العالم وتاريخيا يعد ميكي ماوس أهم الشخصيات الكارتونية.





”وهي ملصقات نادرة بشكل خاص من انجلترا وفرنسا وبلجيكا ومن ضمنها ملصقان هما النموذجان الوحيدان المعروف أنهما مازالا موجودين..“





ومثل هذه الملصقات أعيد استخدامها عدة مرات في السينما وهي مصنوعة من الورق ومعظمها تمزق وتم التخلص منها. وقال مارشانت ”لذلك لم يكن المقصود منها على الإطلاق أن يظل الناس يشاهدونها بعد ذلك بثمانين أو تسعين عاما“ أو النظر إليها باعتبارها قطعا فنية.







