هل تتكرر تجربة زيدان مع سولاري على رأس القيادة الفنية لريال مدريد؟

قررت إدارة نادي ريال مدريد تعيين سانتياجو سولاري مديرا فنيا للفريق الملكي بعدما تولى المهمة كمدرب مؤقت في الفترة الأخيرة.

ونجح سانتياجو سولاري في قيادة الفريق مؤخرًا لتحقيق الفوز في 4 مباريات في مختلف المسابقات كالدوري والكأس في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وحتى هذه اللحظة ، يسير سولاري على خُطى المدرب السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي كان مدربًا لفريق الشباب بالنادي وتم تصعيده لتولي تدريب للفريق الأول بعد إقالة رافائيل بينيتيز في يونيو 2016.

ونجح زيدان بعدها مع الريال في حصد عدد كبير من الألقاب أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، حيث كان في باديء الأمر مدربًا مؤقتًا قبل أن يصبح من أساطير التدريب في تاريخ الميرنجي.

وهو نفس الأمر الذي حدث مع سولاري الذي كان يقود تدريب فريق الشباب بالنادي الملكي منذ أيام، وتم تكليفه من رئيس النادي فلورنتينو بيريز بتدريب الفريق الأول بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي لتراجع نتائج الفريق بشكل كبير.

ونجح سولاري سريعًا في وضع بصمته على الفريق، وقيادته لتحقيق 4 انتصارات متتالية بالكأس والدوري ودوري الأبطال، ليصبح مديرًا فنيًا للريال طوال هذا الموسم، ويسير على درب زين الدين زيدان، ويحظى بثقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، لكن كل ذلك يتوقف على نتائجه في المباريات التي يلعبها أمام الفرق الكبرى.