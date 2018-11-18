بصوت محمد رحيم.. الشرطة تطرح أغنية وداع الشهيد ساطع النعماني (فيديو)
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:44 صالفجر الفني
طرحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "ساطع فى آمان الله" في وداع الشهيد البطل ساطع النعماني.
الأغنية من كلمات خالد منير وغناء وألحان وتوزيع محمد رحيم.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم مساء أمس الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الراحل ساطع النعماني.
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