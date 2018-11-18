بصوت محمد رحيم.. الشرطة تطرح أغنية وداع الشهيد ساطع النعماني (فيديو)





طرحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية " ساطع فى آمان الله" في وداع الشهيد البطل ساطع النعماني.





الأغنية من كلمات خالد منير و غناء وألحان وتوزيع محمد رحيم.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم مساء أمس الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الراحل ساطع النعماني.