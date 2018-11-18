صلاح: رحلت عن الزمالك "كبش فداء" وأحيي ميدو على صراحته معي

أكد إبراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب أنه رحل عن صفوف نادي الزمالك بنظرية كبش الفداء وسط تراجع أداء الفريق.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "رحلت عن الزمالك بنظرية كبش الفداء فقط لاغير".

وتابع: "ميدو من أفضل المدربين في مصر في مبدأ الصراحة، قال لي انني لست في حساباته ولذلك رحلت عن الزمالك".