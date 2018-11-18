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إبراهيم صلاح: فيريرا أفضل مدرب أجنبي تعاملت معه.. وكوبر نجح بنسبة 100% مع المنتخب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
إبراهيم صلاح: فيريرا أفضل مدرب أجنبي تعاملت معه.. وكوبر نجح بنسبة 100% مع المنتخب
فيريرا
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الفجر الرياضي
 

أكد إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري والسابق للزمالك، هو أفضل مدرب أجنبي تعامل معه.

 

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فيريرا مستواه كان أعلى من الكرة المصرية كثيرًا وحوّل الزمالك لفريق أوروبي داخل وخارج الملعب من خلال نظام واضح وضعه للفريق.

 

ولفت إلى أن المقارنة بين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والمكسيكي خافيير أجيري المدرب الحالي لا داعي لها مشيرًا إلى أن كوبر مرحلة وانتهت ونجح في تحقيق أهدافه بنسبة 100%.

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