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محمد إمام يعلن رسميا بدء تصوير فيلم "لص بغداد"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
محمد إمام يعلن رسميا بدء تصوير فيلم لص بغداد
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الفجر الفني
 

أعلن الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر" عن بدء تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد". 

وعلق إمام على تصوير أولى مشاهد الفيلم قائلًا: "توكلنا على الله.. أول خطوة فى مشروع ضخم وصعب.. فيلم لص بغداد.. إدعولنا".

يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم أسندت البطولة النسائية للفنانة ياسميم رئيس، وتعد المرة الأولى الذى يتعاون فيها إمام مع ياسمين. 


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