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شيحة: "حالات الطلاق سترتفع في مصر لو تم منع استيراد أدوات التجميل"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
شيحة: حالات الطلاق سترتفع في مصر لو تم منع استيراد أدوات التجميل
أحمد شيحة
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نعيم يوسف
 
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن وزير الصناعة السابق أصدر قرار بـ"شبه منع" 26 مجموعة سلعية، ولكن هناك بعض السلع التي لا يوجد لها بديل مصري، وعلى سبيل المثال لعب الأطفال، معقبا: "إحنا معندناش مصنع بيعمل بالونات للأطفال".

وأضاف "شيحة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن الأدوات المكتبية، وأدوات التجميل، نستوردها بالكامل من الخارج، مشيرا إلى أنه لو تم منع استيراد أدوات التجميل ستحدث حالات طلاق في مصر.

وتابع عضو شعبة المستوردين، أن الشركات في مصر تستورد الخامات من الخارج، وتقوم بتعبئته فقط، ونفس الأمر يحدث في الشاي، وتباع بأسعار أغلى من المستورد بالكامل من الخارج، مشددًا: "معندناش صناعة مصرية".

ولفت إلى أن هناك جشع من التجار، وبعضهم يشتري "البنطلونات الجينز" بـ6 دولارات، ثم يقوم ببيعه بـ65 يورو.
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